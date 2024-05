Transferts : Mbappé snobé par le boss du PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG va se séparer de Kylian Mbappé. Le club de la capitale voulait conserver son numéro sept, mais ce dernier a décidé de ne pas prolonger son contrat et il devrait rejoindre le Real Madrid. L'attaquant va donc disputer son dernier match au Parc des princes ce dimanche, mais aucun hommage ne devrait lui être rendu. Cela est peut-être la conséquence des relations plus que froides entre le Français et son président, Nasser Al-Khelaïfi.

La saison prochaine, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé devraient être titulaires au sein de l'attaque du PSG. Mais une interrogation se pose quant au troisième joueur qui composera le trio offensif. En effet, alors que Kylian Mbappé occupait majoritairement ce rôle cette année, il va quitter le club de la capitale cet été et Paris va donc devoir revoir ses plans.

Mbappé a annoncé son départ du PSG

Il n'y avait pas trop de doutes quant au départ de Kylian Mbappé du PSG à l'issue de la saison, mais le Français n'avait pas encore annoncé publiquement sa décision. Vendredi, le Français est sorti du silence et il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il annonce ne pas prolonger son contrat et donc qu'il allait quitter Paris dans les prochaines semaines. Vraisemblablement, il devrait rejoindre par la suite le Real Madrid.

Pas d'hommage pour Mbappé, une décision d'Al-Khelaïfi ?