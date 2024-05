Mercato : Le PSG s’est tiré une balle dans le pied avec Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG devra évoluer sans Kylian Mbappé la saison prochaine. L'attaquant a annoncé dernièrement qu'il n'allait pas prolonger son contrat avec le club de la capitale et qu'il allait donc partir à l'issue de la saison. Parmi les raisons qui ont poussé le Français à prendre cette décision, le fait d'avoir été mis à l'écart au début de la saison a joué.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'information était connue de tous depuis de nombreuses semaines, mais le Français l'a annoncé officiellement vendredi soir. Le champion du monde sera donc resté sept ans à Paris, le temps de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.

Des promesses non tenues par le PSG

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision prise par Kylian Mbappé. D'après les informations de Sports Zone , le clan Mbappé reproche au PSG certaines promesses non tenues en 2022 et en 2023. De plus, le Français n'aurait jamais voulu d'une arrivée de Luis Enrique à Paris.

Kylian Mbappé n'a pas apprécié d'être mis à l'écart