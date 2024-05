Mercato - PSG : Anne Hidalgo réagit au départ de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent dans l'effectif du PSG depuis 2017, Kylian Mbappé a presque tout connu durant toutes ces années. Le Français fait aujourd'hui partie des plus grands joueurs du monde et c'est forcément un coup dur que de le voir quitter le club de la capitale et quitter la Ligue 1 tout court. Vendredi, il a donc annoncé au travers d'une vidéo de sa propre initiative qu'il ne portera pas plus les couleurs parisiennes la saison prochaine.

C'était l'annonce officielle que tout le monde attendait. Kylian Mbappé a annoncé vendredi soir qu'il quittera le PSG à la fin de la saison pour la première fois et forcément, il a suscité énormément de réactions. Le natif de Bondy devrait s'envoler pour le Real Madrid mais avant ça, beaucoup ont tenu à lui rendre hommage.

Mbappé félicité par Hidalgo

Kylian Mbappé fait beaucoup parler non seulement dans le monde du sport mais aussi partout depuis des années. Quelques heures après l'annonce du départ du Français, c'est Anne Hidalgo qui lui a adressé un message. « Cher Kylian, tu as fait briller Paris toutes ces années. Merci pour ces titres, bravo pour ton talent hors-normes, merci pour tes beaux engagements. Bonne chance pour la suite. Parisien un jour, Parisien toujours: tu seras toujours ici chez toi! » rapporte RMC .

Mbappé va faire ses adieux

Sans confirmer pour le moment son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé va disputer les derniers matches de la saison dans l'optique de dire au revoir au public. Dimanche face à Toulouse, il jouera même son dernier match au Parc des Princes et on imagine qu'il recevra beaucoup d'hommages.