Mbappé va rendre service à une star du Real Madrid

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé va quitter le PSG, c'est désormais officiel. Il ne reste maintenant plus qu'à voir dans quel club il va signer, même si le suspens n'est pas grand. Le Real Madrid devrait enregistrer la venue de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines et a déjà tout prévu en ce qui concerne l'organisation de son attaque la saison prochaine. Une organisation qui devrait faire plaisir à Vinicius Junior.

Comment Kylian Mbappé sera accueilli par ses nouveaux coéquipiers ? Sa réputation et son ego le précèdent mais selon la presse espagnole, cela ne devrait pas poser de problèmes. D'abord parce que Carlo Ancelotti sait parfaitement gérer ce type de joueurs et surtout parce que Kylian Mbappé devrait très bien s'intégrer, grâce à l'aide d'Aurélien Tchouaméni mais aussi grâce à sa maîtrise quasi parfaite de la langue espagnole.

Vinicius va rester à gauche de l'attaque

D'après le quotidien AS , le Real Madrid aurait déjà tout prévu en attaque la saison prochaine. Auteur d'une superbe saison qui pourrait même lui valoir le Ballon d'Or selon plusieurs observateurs, Vinicius Junior restera dans son couloir gauche, là où il excelle. Déjà un problème pour Kylian Mbappé, le côté gauche étant son poste favori ?

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Mbappé accepte de jouer en 9