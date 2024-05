L’entraîneur du Real Madrid va aider Mbappé

Jean de Teyssière

Le Real Madrid se prépare à l'arrivée de Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG a annoncé officiellement qu'il quitterait le club de la capitale à la fin de la saison et s'apprête désormais à jouer pour les Merengues. La question de son comportement se pose logiquement mais au Real Madrid, la sérénité règne puisque Carlo Ancelotti est un excellent gestionnaire d'ego.

Les supporters du Real Madrid peuvent jubiler : Kylian Mbappé devrait enfin rejoindre leur club ! Le champion du monde 2018 a annoncé dans une vidéo vendredi son départ du PSG et rien ne semble se placer en obstacle entre le Real Madrid et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid va annoncer la venue de Mbappé

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG, tous les regards sont braqués sur le Real Madrid. L'annonce officielle de son arrivée devrait intervenir après la finale de la Ligue des Champions, que le club doit disputer face à Dortmund le 1er juin prochain.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Mbappé, déjà un problème dans les vestiaires ?

En Espagne, on s'inquiète déjà de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Dans un vestiaire apaisé, quel sera l'impact de son égo sur les autres joueurs ? Pour AS, il n'y a pas d'inquiétude à avoir car le Real Madrid est entraîné par Carlo Ancelotti. Le technicien italien a prolongé d'une saison à la tête du club et est considéré comme le meilleur manager d'ego.