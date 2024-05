Mbappé - PSG : Jackpot à 200M€, cinq transferts annoncés ?

Benjamin Labrousse

L’annonce que tout le monde attendait est finalement tombée dans la soirée de vendredi. Par l’intermédiaire d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a annoncé officiellement son départ du PSG en fin de saison. Le club parisien, qui devrait réaliser une économie de 200M€ dans ce dossier, s’apprête à réinvestir massivement ce montant sur le mercato. Explications.

L’avenir va devoir s’écrire sans Kylian Mbappé du côté du PSG. Vendredi soir, le numéro 7 a officialisé son départ du club parisien à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la stratégie des dirigeants parisiens pour l’après-Mbappé est clairement axée autour de l’abolition du système de stars, ainsi que sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs.

Énormes économies pour le PSG grâce à Mbappé

Et si Kylian Mbappé s’apprête donc à s’engager en faveur du Real Madrid sans la moindre indemnité de transfert, le PSG va néanmoins être soulagé financièrement du départ de sa star. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, ce sont pas moins de 200M€ que les hautes sphères parisiennes vont économiser grâce au départ de Kylian Mbappé. Une somme conséquente, qui devrait rapidement être réinvestie dans plusieurs transferts, annonçant ainsi un mercato estival de grande ampleur pour le PSG…

« Le PSG va réinvestir sur 4/5 signatures »