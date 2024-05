Mbappé : Le PSG veut du lourd, trois attaquants arrivent ?

Benjamin Labrousse

Le départ de Kylian Mbappé du PSG a été annoncé officiellement ce vendredi par le numéro 7 en personne. Désormais, les dirigeants parisiens s’apprêtent à réaliser un mercato estival très ambitieux. Selon le Parisien, trois pistes principales se dégagent pour cet été à Paris. Cela ne fait plus de doute, les Rouge et Bleu visent un renforcement en attaque.

Ce vendredi soir, Kylian Mbappé a officiellement annoncé qu’il quitterait le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Le club de la capitale souhaite désormais se concentrer sur le mercato estival, qui s’annonce très mouvementé. En effet, si Paris désire se renforcer à tous les postes, la ligne d’attaque pourrait connaître de nouveaux rebondissements, avec des transferts d'ores et déjà bien ciblés.

Le PSG lorgne Khvicha Kvaratskhelia...

D’après les dernières indiscrétions du Parisien , trois nouveaux attaquants pourraient ainsi débarquer au PSG au cours des prochains mois. « Plusieurs pistes sont étudiées par le club pour remplacer Kylian Mbappé. Tout en haut de la liste figure l'attaquant star de Naples Khvicha Kvaratskhelia. Des discussions sont en cours avec les représentants du Géorgien mais son club n’est pas, pour le moment, ouvert à un départ » , a ainsi révélé le quotidien au cours d’une session de questions/réponses avec les lecteurs.

...Mais aussi Viktor Gyökeres et Victor Osimhen