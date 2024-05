Mbappé - PSG : Le Qatar a trouvé son successeur !

Axel Cornic

Sept ans après son arrivée, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain et alors que l'officialisation a eu lieu ce vendredi soir, les débats font déjà rage pour savoir qui lui succédera. Une piste a pris de l’ampleur ces dernières heures et elle concerne Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli, et de la sélection géorgienne.

Défait en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG va devoir repartir dans sa quête d’un premier titre européen. Mais ça sera sans Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du club au terme de son contrat, le 30 juin prochain.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Kvaratskhelia, la dernière piste du PSG

Depuis l’annonce officielle de la star française, le PSG semble avoir déjà pris les devants pour lui trouver un remplaçant. D’innombrables pistes fusent depuis des mois, mais il y en a une qui semble s’être chauffée tout récemment avec Il Corriere dello Sport qui a annoncé un vif intérêt pour Khvicha Kvaratskhelia, grande révélation de la saison dernière en Serie A, avec le Napoli.

Une idée du Qatar ?