PSG : Une star veut remplacer Mbappé, la réponse est cash

Axel Cornic

Les adieux de Kylian Mbappé ont été prononcés ce vendredi et le Paris Saint-Germain aimerait beaucoup trouver son successeur assez rapidement. Plusieurs pistes ont été évoqués ces derniers mois, mais le nouveau favori semble désormais être Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien de 23 ans sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2027.

Le visage du PSG va changer la saison prochaine. Un an après Lionel Messi et Neymar, c’est Kylian Mbappé qui va quitter le club, ce qui donnera l’occasion aux dirigeants d’entamer un tout nouveau cycle. Et cela passera sans aucun doute par le mercato estival 2024, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Après Osimhen...

C’est en effet un été chaud qui attend le PSG, surtout avec la succession de Mbappé. La solution semblait pouvoir venir de Serie A, puisque la presse italienne parle depuis des mois d’un transfert de Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com avait déjà été une cible du PSG lors du dernier mercato estival, lorsque les premières tensions avec la star françaises ont fait surface. C’est pourtant l’un de ses coéquipiers du Napoli, qui semble pour le moment affoler le club parisien !

Le PSG pense à Kvaratskhelia