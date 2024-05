Mercato - PSG : Une grande décision est prise pour ce crack

Alexis Brunet

En ce moment, l'avenir de Xavi Simons est au cœur de toutes les attentions au PSG. Le Néerlandais qui est prêté au RB Leipzig doit normalement revenir à Paris à l'issue de la saison, mais cela n'est pas aussi simple que cela. Le milieu offensif pourrait décider de rester au sein de la formation de Bundesliga. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le club de la capitale ne veut pas vendre son crack.

Cet été, le PSG va devoir en partie reconstruire son projet, suite au départ de Kylian Mbappé. En effet, le Français n'a pas souhaité prolonger son contrat à Paris et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il devrait rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont des pistes pour le remplacer, mais pour le moment rien n'est encore fixé.

Le PSG veut s'appuyer sur Xavi Simons

Depuis plusieurs semaines, un nom fait figure de favori pour succéder à Kylian Mbappé : il s'agit de Victor Osimhen. Le Nigérian pourrait être ouvert à un départ, mais cela coûterait cher aux dirigeants parisiens. On parle notamment de la somme de 130M€, pour satisfaire le Napoli. Mais le PSG pourrait aussi miser sur une solution plus économique. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos et Luis Enrique aimeraient beaucoup pouvoir compter sur Xavi Simons la saison prochaine. Le Néerlandais est actuellement sous contrat avec le club de la capitale, mais il est prêté au RB Leipzig.

Le PSG ne vendra pas Xavi Simons

Mais Xavi Simons n'est pas totalement certain que revenir au PSG maintenant soit la meilleure solution pour son avenir. D'après les informations du journaliste Ben Jacobs, le RB Leipzig pourrait donc obtenir un nouveau prêt du Néerlandais, qui est ouvert à cette possibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris ne veut pas vendre son crack. Simons devrait s'entretenir prochainement avec le PSG pour évoquer son avenir, on devrait donc y voir plus clair après cela.