Mercato - PSG : Un autre phénomène va partir après Mbappé !

Le PSG va connaître un été très animé. Le club de la capitale verra déjà le départ du meilleur buteur de son histoire, Kylian Mbappé. Le Bondynois va quitter le club libre à la fin de son contrat en juin prochain et pourrait être suivi par un autre prodige. Xavi Simons, prêté par le PSG au RB Leipzig, pourrait bel et bien être transféré cet été...

Le jeu de poker menteur va commencer avec Xavi Simons. Ce vendredi, RMC Sport annonce que Xavi Simons ne souhaiterait pas retourner au PSG la saison prochaine. Devant ce refus catégorique, le club parisien ne comptait pas le retenir et discuterait avec les dirigeants allemands pour discuter d'un transfert définitif. Sauf selon une exclusivité du 10sport.com, rien de tout cela ne va arriver, puisque le PSG compte bel et bien sur Xavi Simons, qui est la piste numéro 1 en attaque. Luis Enrique et Luis Campos souhaitent en faire l'une des figures de l'attaque parisienne.

Mbappé va quitter le PSG...

Celui pour qui l'avenir semble être assez clair, c'est Kylian Mbappé. Le 13 février, il annonce à ses dirigeants qu'il va quitter le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain. Depuis, rien n'a été démenti et tout va dans le sens d'un départ. Le Real Madrid est en pole position pour l'accueillir et aurait déjà tout préparé pour sa venue. Les deux parties souhaitaient attendre la fin des demi-finales de la Ligue des Champions avant d'officialiser cette arrivée. Tout devrait donc rapidement se débloquer.

...Xavi Simons aussi ?