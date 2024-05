Transferts - PSG : La presse anglaise confirme pour cette star de Guardiola !

La rédaction

Une nouvelle fois, l’été s’annonce agité du côté du Paris-Saint Germain. Outre le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants franciliens s’activent pour renforcer l’effectif en vue de la saison prochaine. Et Bernardo Silva, star de Manchester City, semble bel et bien faire partie des priorités de Luis Campos pour le mercato.

Après une belle première saison à la tête du Paris-Saint Germain, puisque le PSG est déjà champion de France et a atteint les demi-finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique devra transformer l’essai lors du prochain exercice. Pour cela, l’entraîneur espagnol aura besoin de renforts cet été et les dirigeants du club de la capitale comptent bien lui en offrir. D’après le média anglais Talksport , Paris compte bien (re)venir à la charge pour Bernardo Silva.

Un transfert avorté en 2023

Déjà annoncé par le passé du côté du PSG, Bernardo Silva n’a pourtant jamais rejoint les rangs parisiens. Talksport explique que le Paris-Saint Germain était tout proche de signer l’international portugais (88 sélections, 11 buts) l’été dernier, mais le gaucher avait finalement choisi de prolonger son contrat avec Manchester City. Mais les Franciliens ne comptent visiblement pas rester sur cet échec.

Manchester City pourrait être prêt à s’en séparer