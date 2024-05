L’OL a voulu plomber un grand retour à l’OM

La rédaction

Eliminé de la Ligue Europa, l’OM va pouvoir se concentrer sur la saison prochaine et la recherche d’un nouvel entraîneur. Dans cette optique, la priorité se nomme Paulo Fonseca, mais Habib Beye est également sur la short-list de Pablo Longoria. Cependant, le futur ex-coach du Red Star reconnaît que l’OL l’a également contacté.

C’est désormais acté, Habib Beye va quitter le Red Star et tentera de rejoindre un club de Ligue 1. Il fait d’ailleurs partie de la short-list de l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Mais visiblement, l’OL a également tenté le coup comme le révèle Habib Beye.



L’OL a tenté Beye…

« On a travaillé pour avoir ce type de sollicitations. Il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas moi qui vais toquer à la porte de John Textor pour dire : "Je te plais, est-ce que tu peux t'intéresser à moi ?" Il y a quelqu'un qui a regardé le travail que je faisais dans mon club et qui s'est dit : "Ben tiens, pourquoi pas, on va écouter ses idées." », assure-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant d’ouvrir la porte à l’OM.

... qui rêve de l’OM !