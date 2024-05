PSG : Le «nouveau Mbappé» arrive ? Il prend une grande décision

Axel Cornic

Les indiscrétions sur le départ de Kylian Mbappé ont lancé d’énormes débats autour de sa succession au Paris Saint-Germain, avec les plus grandes stars européennes qui sont concernées. Mais Luis Campos semble vouloir une nouvelle fois se servir au Portugal, puisqu’il suivrait le jeune et prometteur Viktor Gyökeres, actuellement au Sporting CP.

La liste des possibles candidats à Kylian Mbappé s’allonge de jour en jour. Après Victor Osimhen ou encore Rafael Leão, ce sont deux nouveaux noms qui sont sortis récemment avec Khvicha Kvaratskhelia du Napoli ainsi que Viktor Gyökeres du Sporting CP.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Gyökeres, la nouvelle idée du PSG

Ce dernier, est l’une des grandes surprises de la saison, avec 41 buts en 47 rencontres toutes compétitions confondues. Recruté en juillet dernier pour un peu plus de 20M€, il aurait vu son prix exploser et le site spécialisé Transfermarkt l’évaluerait désormais à 55M€ minimum. Mais la bataille s’annonce féroce pour Gyökeres, qui en plus du PSG semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs cadors du football européen et notamment en Premier League.

« C’est un grand joueur, nous ferons tout notre possible pour le retenir »