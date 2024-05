Transferts : Le Barça va tout faire pour plomber le PSG

Jean de Teyssière

L'avenir de Xavi Simons va animer la fin de saison du PSG. Le prodige néerlandais, prêté cette saison par le PSG au RB Leipzig s'y sentirait tellement bien qu'il aimerait y rester. RMC Sport indique même que le PSG, ne souhaitant pas faire le forcing pour rapatrier son joueur discuterait avec le club allemand pour un transfert définitif. Mais tout pourrait prendre un autre sens.

Comme révélé par RMC Sport, le PSG est donc prêt à vendre Xavi Simons, qui veut quitter le PSG. Mais selon nos informations, rien de tout cela ne se produira. En effet, le10sport.com révèle ce vendredi en exclusivité que Xavi Simons est toujours voulu par le PSG la saison prochaine. Le duo Luis Campos/Luis Enrique est fan du joueur et un grand discours lui a été fait sur sa place dans l'effectif parisien avec le départ de Kylian Mbappé. Mais pour le moment, l'international néerlandais souhaite se concentrer sur la fin de la saison.

Leipzig et l'Angleterre veulent se faire prêter Xavi Simons

L'information révélée par le10sport.com a depuis été confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano. Il rajoute que de toute manière, le RB Leipzig n'a pas les fonds pour recruter Xavi Simons et qu'il serait plutôt question, s'il ne reste pas au PSG, de se le faire prêter. Mais attention car d'autres clubs anglais sont aussi sur le dossier et on peut imaginer que Manchester United, qui voulait l'acheter l'été dernier, fait partie des candidats sérieux pour un nouveau prêt.

Le FC Barcelone fait pression pour le prêt de Simons

Cependant, un autre club serait encore plus motivé pour se faire prêter Xavi Simons la saison prochaine. Fabrizio Romano révèle que le FC Barcelone mettrait la pression pour obtenir ce prêt. Après avoir vu son joueur quitter le club libre en 2019 pour rejoindre le PSG, les Catalans espèrent sans doute jouer un mauvais tour à leur rival européen.