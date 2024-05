Mercato : Le Real Madrid va faire patienter Mbappé

Jean de Teyssière

Avec le départ de Kylian Mbappé du PSG à la fin de saison rendu officiel par le principal intéressé, la question qui se pose est désormais de savoir dans quel club l'international français va rebondir. Tout porte à croire que le Real Madrid sera la future destination du Bondynois mais le club espagnol ne se pressera pas pour annoncer la nouvelle.

Depuis le 13 février dernier, le PSG est au courant que Kylian Mbappé ne prolongera pas. Le Bondynois a prévu de partir libre du PSG en juin prochain et son avenir s'est éclairci ces dernières heures. L'enjeu tourne désormais autour d'une question...

Mbappé annonce son départ du PSG !

Dans une vidéo publiée sur les coups de 20h vendredi, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG. Il y annonce qu'il ne prolongera pas mais ne révèle en revanche pas l'identité de son futur club. Si le Real Madrid devrait être la destination pour le numéro 7 parisien cet été, l'annonce devrait encore tarder.

Le Real Madrid va patienter pour l'annonce