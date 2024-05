Échec avec le nouvel entraîneur ? L’OM a tout prévu

Jean de Teyssière

L'OM veut vite boucler le dossier menant à son futur entraîneur. Jean-Louis Gasset finira son intérim en juin prochain et les dirigeants marseillais pensent fort à Paulo Fonseca pour prendre la suite et enclencher un nouveau cycle. Mais à l'OM on anticipe le potentiel échec menant à Fonseca et deux autres pistes sont étudiées.

Le 10 avril dernier, le10sport.com révélait en exclusivité que ça bougeait fortement entre l'OM et l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca. L'actuel entraîneur de Lille est très apprécié par les dirigeants marseillais qui avaient déjà tenté de le faire venir l'été dernier. Mais Olivier Létang, le président de Lille, avait retenu son coach, qui n'avait pas bronché et avait accepté de continuer sa mission à Lille. En fin de contrat en juin prochain, la donne a changé et l'OM veut en profiter.

Deux entraîneurs en lice en cas d'échec avec Fonseca

Pour le moment, rien n'a été signé. L'OM et Paulo Fonseca ne sont pour le moment pas liés pour la saison prochaine, même si les discussions se poursuivent. Avant de prendre une décision, l'entraîneur portugais souhaite finir la saison en beauté avec le LOSC. Pour le moment, un contrat de trois est discuté avec Fonseca mais les dirigeants marseillais se préparent à tout, y compris à ce que l'entraîneur voulu ne signe finalement pas. L'Équipe révèle alors que deux noms figurent dans le plan de secours de l'OM.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Quelles pistes à l'OM ?

Si Paulo Fonseca est bien l'objectif numéro 1 à Marseille pour le poste d'entraîneur, les dirigeants de l'OM réfléchissent à d'autres options en cas d'échec avec le technicien portugais. Comme le10sport.com le révélait, Habib Beye figure dans la short-list des candidats potentiels à ce poste. L'ancien entraîneur du Red Star est également attendu à Reims. D'autres noms circulent, comme celui d'un autre Portugais, Sergio Conceiçao