Mercato : L’OM a identifié son plan B pour le poste d’entraîneur

Comme révélé en exclusivité le 10 avril par le10sport.com, et confirmé ce vendredi par L’Equipe, l’OM priorise la venue de Paulo Fonseca au poste d’entraîneur. Selon nos sources, Pablo Longoria avance également sur un plan B qui pourrait beaucoup plaire aux supporters…

« Mercato : L’OM insiste fort pour Paulo Fonseca ! » Nos révélations du 10 avril dernier trouvent écho ce vendredi dans le journal L’Équipe qui confirme l’intégralité de nos informations. Paulo Fonseca est bien la priorité de Pablo Longoria pour le poste d’entraîneur de l’OM. En fin de contrat du côté de Lille, le technicien portugais n’a pas encore pris sa décision. La perspective de jouer la Ligue des Champions avec le LOSC peut le séduire. Mais nos sources indiquent qu’il est clairement à l’écoute des projets, d’autant plus que les sollicitations sont nombreuses.

Habib Beye est bien dans la short-list

Pablo Longoria a conscience de la difficulté du dossier Paulo Fonseca. Le président de l’OM sait que le technicien reçoit de nombreuses sollicitations et que le club marseillais, qui a peu de chance de disputer une compétition européenne la saison prochaine, ne sera pas le challenge sportif le plus attrayant. C’est pourquoi il étudie plusieurs plans B, dans la perspective d’un échec du cas Fonseca. Parmi ces plans B, le nom de Habib Beye est bel et bien coché par Pablo Longoria. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’actuel coach du Red Star est clairement une option pour l’OM.

Beye s’y voit déjà