Mercato : L’OM va se faire recaler en Ligue 1 ?

Alors que Jean-Louis Gasset s’est engagé jusqu’à la fin de la saison et partira en juin prochain, l’OM est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour le remplacer. En ce sens, Marseille aimerait s’attacher les services de Paulo Fonseca, sa priorité. Mais l’entraîneur du LOSC est très courtisé et ce dossier s’annonce compliqué à concrétiser.

C’est devenu presque une habitude. Les entraîneurs se succèdent rapidement sur le banc de l’OM et un nouveau va débarquer à partir de l’été prochain afin de succéder à Jean-Louis Gasset. Dans cette optique, comme indiqué par Le 10 Sport , Paulo Fonseca est la priorité des dirigeants marseillais.

L’OM ne lâche pas Fonseca

Le technicien portugais de 51 ans avait déjà été contacté l’année dernière après le départ d’Igor Tudor. À ce moment-là, il lui restait un an de contrat et il n’avait pas forcé son départ du LOSC. Cette fois-ci, Paulo Fonseca sera libre à la fin de la saison et pour le convaincre, l’OM serait prêt à doubler son salaire d’après L'Équipe .

La Premier League ou la Serie A pour Fonseca ?