Mercato - OM : Longoria et Benatia préparent du lourd pour l’après-Gasset

Hugo Chirossel

Après avoir connu trois entraîneurs cette année, alors que Jorge Sampaoli et Igor Tudor n'étaient restés qu’une saison chacun, l’OM est en quête de stabilité. À la recherche d’un successeur à Jean-Louis Gasset, les dirigeants marseillais veulent un entraîneur qui s'inscrit dans la durée, pour au moins deux ou trois ans, mais surtout un profil exaltant pour ses supporters.

L’OM a déjà lancé les grandes manœuvres. À la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset, les dirigeants marseillais ont érigé Paulo Fonseca au rang de priorité, comme indiqué par Le 10 Sport . Une information confirmée par L’Équipe ce vendredi, qui précise que l’OM serait prêt à doubler le salaire de l’entraîneur du LOSC pour le convaincre, lui qui perçoit 220 000 bruts par mois.

Conceiçao et Haise également pistés par l’OM

Mais Paulo Fonseca, déjà contacté l’année dernière après le départ d’Igor Tudor, est très courtisé et le contexte a changé à l’OM. Une qualification en Ligue des champions passera par un exploit en Ligue Europa, où les Olympiens affronteront l’Atalanta Bergame en demi-finale, ce qui rend les négociations plus difficiles avec l’entraîneur du LOSC, où il arrive au terme de son contrat. Marseille explore donc d’autres pistes et en ce sens, les profils de Sergio Conceiçao (FC Porto) et de Franck Haise (RC Lens) seraient appréciés par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

L’OM veut de la stabilité avec un entraîneur de renom