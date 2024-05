Zidane : Marseille s’est fait avoir

Thibault Morlain

Attendu à Marseille ce mercredi soir, Zinedine Zidane était finalement à Madrid. En effet, il a assisté à la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Au grand dam de nombreux observateurs qui espéraient le voir dans la cité phocéenne. Ce mercredi, une rumeur annonçait que Zizou serait le porteur de la flamme olympique et celui qui enflammerait le chaudron olympique. Pas du tout, c’était Jul. Et tout le monde s’est fait avoir.

Après plusieurs jours de voyage en Méditerranée, la flamme olympique est arrivée ce mercredi à Marseille pour entamer son parcours en France avant le grand début des Jeux Olympiques dans quelques semaines. Et c’est donc Florent Manaudou qui aura été le premier relayeur de cette flamme olympique, alors qu’une surprise avait été réservée concernant la personne qui enflammerait le chaudron olympique à Marseille. Toute la journée de mercredi, on s’est demandé qui serait alors l’heureux élu et la rumeur qui courrait alors était que ce serait Zinedine Zidane, lui l’enfant de la cité phocéenne.

Payan y a cru pour Zidane

On s’attendait donc à voir Zinedine Zidane comme porteur de la flamme olympique ce mercredi à Marseille, mais quand le porteur mystère a enlevé sa cagoule pour révéler son identité, c’est le visage de Jul, rappeur marseillais, qui est apparu. Tout le monde y aura cru pour Zizou, y compris le maire de Marseille. En effet, pour L’Equipe , Benoit Payan a révélé : « J'ai même cru que c'était (Zinédine) Zidane sous la capuche ».

« Ils sont grincheux ! »