Zidane à Marseille, c'est encore possible !

Thibault Morlain

D'ici peu, la flamme olympique arrivera en France et c'est à Marseille que son périple dans l'Hexagone débutera. On le sait désormais, Florent Manaudou sera le premier porteur et d'autres l'imiteront par la suite. Ils ont été nombreux à réclamer la présence de Zinedine Zidane, lui l'enfant de la cité phocéenne. Rien n'a toutefois été confirmé à propos, mais tout est encore possible.

Partie de Grèce, la flamme olympique arrivera prochainement en France, plus précisément à Marseille. De nombreux porteurs se relayeront ensuite pour la faire traverser la pays jusqu'à Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques. L'une des questions est de savoir si Zinedine Zidane fera partie de ces porteurs. Alors qu'il pourrait être le dernier, certains voudraient voir Zizou porter la flamme à Marseille, d'où il est originaire.

« On a envie que les Français aient des surprises »

Verra-t-on alors Zinedine Zidane avec la flamme olympique à Marseille ? Pour Ouest France , Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, a laissé planer le mystère à ce propos : « Ça fait vraiment partie de la relation de confiance entre le Comité d’organisation et nous. Il y a un respect scrupuleux de la confidentialité, notamment parce qu’on a envie que les Français aient des surprises ».

« Il y aura des moments forts »