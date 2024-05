Zidane : Un mensonge dénoncé à l'étranger ?

Axel Cornic

Parti du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane n’a toujours pas retrouvé un banc, même si les occasions n’ont pas manqué. Cet été pourrait être un tournant important pour le technicien français aux trois Ligues des Champions, avec les médias allemands qui ont notamment parlé de lui au Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel.

Que fera Zinédine Zidane ? Très jeune entraîneur, le Français est déjà l’un des plus titres avec son passage réussi au Real Madrid. Mais cela fait désormais trois ans qu’il ne fait plus rien et certains observateurs se demandent si une véritable occasion va se présenter dans les prochains mois.

PSG - Real Madrid : Le futur maillot de Mbappé est connu ! https://t.co/hqhzBkgdWB pic.twitter.com/7TIw7F8xgo — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

L’énigme Zidane

Un retour au Real Madrid ou encore une arrivée à la Juventus, deux clubs auxquels il est profondément lié, ont été évoqués récemment mais la situation semble assez compliquée. Carlo Ancelotti a en effet prolongé jusqu’en juin 2026 et Massimiliano Allegri pourrait bien rester encore quelques temps à Turin, en dépit de la gronde des supporters.

Aucun contact avec le Bayern Munich