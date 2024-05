Zidane à Marseille, la réponse est enfin tombée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir s'il entraîneur un jour l'OM, Zinedine Zidane était évoqué ces derniers jours comme l'un des candidats pour porter la flamme olympique dans la cité phocéenne. Mais Samia Ghali, maire-adjointe de Marseille, apporte une réponse claire à ce sujet et annonce que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France ne fera pas partie des porteurs.

La flamme olympique fera son arrivée mercredi à Marseille, à bord du trois mâts Belem, et elle aura droit à un comité d’accueil pour le moins prestigieux : le nageur Florent Manaudou, champion olympique de 50m aux JO de Londres en 2012, en sera le premier porteur. D'autres grands noms du sport français ont prévu de le relayer, et il a même été question ces derniers jours d'une possible participation de Zinedine Zidane, natif de la cité phocéenne. Et le verdict est tombé pour l'ancien entraîneur du Real Madrid.

« On ne verra pas Zidane »

Interrogée sur les ondes de RMC Sport ce mardi matin, Samia Ghali a évoqué le cas Zidane, et la maire-adjoint de Marseille indique qu'il ne devrait pas participer à la fête olympique : « Non, on ne verra certainement pas Zinedine Zidane. En même temps, vous aurez d’autres champions marseillais qui ont fait briller Marseille, comme Didier Drogba, que les Marseillais adorent et moi aussi. Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Louisa Necib, on a Colette, la doyenne des supporteurs de l’OM. Il y a des personnages », explique-t-elle.

« On a des humoristes, des chanteurs »