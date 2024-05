Surprise, Pogba se lance dans le cinéma

Jean de Teyssière

Quelques semaines après avoir été suspendu 4 ans pour cause de dopage, Paul Pogba est en train de profiter de son temps libre. Le champion du monde 2018 avec l'équipe de France est à l'affiche d'un film réalisé par Fabien Onteniente, appelé « 4 Zéros. » Jeudi après-midi, il a tourné deux scènes à Rueil-Malmaison.

Le milieu de terrain de la Juventus, Paul Pogba est toujours suspendu pour 4 ans suite à une prise non réglementée de testostérone. Depuis le 3 septembre dernier, le champion du monde français n'a pas disputé la moindre minute en club et a désormais du temps libre pour vaquer à d'autres occupations.

Pogba va faire appel de sa suspension

Le 29 février dernier, la sentence est tombée pour Paul Pogba. Le tribunal antidopage italien l'avait suspendu pour 4 ans suite à contrôle positif d'une prise de testostérone en août dernier. Cette saison, il n'a joué que deux bouts de match, lui qui a aussi été touché par de nombreuses blessures ainsi que par une tentative d'extorsion de fonds à son égard. A noter que Pogba a fait appel et espère voir sa suspension être abaissée.

Succession de Mbappé : Le projet XXL du PSG menacé à cause de Pogba ? https://t.co/7hb7LYWuEL pic.twitter.com/orrhY9OISu — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Une reconversion dans le cinéma