Paul Pogba déjà de retour ? Une offre est lâchée

Suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba en a certainement terminé avec sa carrière professionnelle, même s'il continue à clamer son innocence. Le milieu de terrain a décidé de faire appel, mais son retour au plus haut niveau s'écrit en pointillé. C'est dans ce contexte qu'un club russe lui aurait envoyé une proposition assez hallucinante.

La descente aux enfers continue pour Paul Pogba. Le tribunal antidopage italien a décidé de le suspendre pour quatre ans pour dopage après un contrôle positif à la testostérone en août 2023. Une sanction qui pourrait le contraindre à mettre un terme à sa carrière. Le joueur, toujours sous contrat avec la Juventus, va néanmoins faire appel de cette décision.

Paul Pogba va faire appel

« En tant qu’athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n’ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j’ai joué, ou contre lesquelles j’ai joué. En conséquence de la décision annoncée aujourd’hui, je ferai appel devant le Tribunal arbitral du sport » avait répondu Pogba sur les réseaux sociaux, après sa punition.

Le champion du monde reçoit une proposition