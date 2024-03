«Paresseux et malhonnête», il fracasse Pogba après la bombe

Amadou Diawara

Lors d'un contrôle anti-dopage réalisé en septembre, Paul Pogba a été testé positif à la testostérone. Alors que ce produit est interdit, la Pioche a été suspendue pour une durée de quatre années. Après avoir appris la nouvelle, Graeme Souness ne s'est pas montré tendre envers Paul Pogba.

Au mois de septembre, Paul Pogba a effectué un contrôle anti-dopage. Malheureusement pour le champion du monde 2018, il a été testée positif à la testostérone. Un produit interdit à la consommation lorsque l'on est footballeur professionnel. Résultat, Paul Pogba (30 ans) est suspendu pour une durée de quatre années. Pour The Daily Mail , Graeme Souness s'est totalement lâché sur la sanction de la Pioche , accablant l'international français.

«Il avait le potentiel pour devenir l’un des meilleurs du monde»

« La suspension de quatre ans de Paul Pogba, paresseux et malhonnête, m’a rendu malheureux ; même si j’avais raison à son sujet. J’ai souvent critiqué Paul Pogba au cours de sa carrière et certaines personnes semblaient s’en amuser. Mais c’est de la tristesse que j’ai ressentie cette semaine, lorsque j’ai appris qu’il était suspendu pour quatre ans en raison d’un délit de dopage. Pour moi, il n’y a jamais eu de doute sur les capacités de Pogba. Je voyais en lui un joueur doté d’une grande capacité technique et d’un physique impressionnant. Il avait le potentiel pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain que notre sport n’ait jamais connu » , a pesté Graeme Souness, avant d'en rajouter une couche.

«Il a gâché sa carrière»