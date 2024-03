Mbappé : C’est le «cirque» au PSG, Riolo balance

Thibault Morlain

Ce vendredi soir, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul contre l’AS Monaco (0-0), mais au-delà du score, ce qu’on retiendra de ce match, c’est le choix de Luis Enrique de remplacer Kylian Mbappé dès la mi-temps, lui qui a ensuite directement rejoint les tribunes. Bien évidemment, cela a fait réagir le monde entier et Daniel Riolo n’a pas manqué de dénoncer la situation actuelle au PSG.

Face à Rennes, Luis Enrique avait surpris tout le monde en décidant de remplacer Kylian Mbappé en cours de match. Ça s’est reproduit ce vendredi soir du côté de Monaco pour la dernière rencontre du PSG. En effet, l’entraîneur parisien a encore une fois sorti l’international français et cette fois, c’est arrivé dès la mi-temps. Mbappé n’aura donc joué que 45 minutes face à son ancien club, Luis Enrique expliquant son choix de la façon suivante : « Tôt ou tard, on devra jouer sans lui. Si c’est lié à son avenir ? Je dois adapter l’équipe pour savoir jouer sans lui. Ma réponse est celle-là. Tôt ou tard, il ne sera plus là ».

« Un épisode de plus dans le cirque. »

Présent dans L’After Foot suite à la rencontre entre l’AS Monaco et le PSG ce vendredi soir, Daniel Riolo a bien évidemment réagi au nouvel épisode Kylian Mbappé, avec sa sortie en cours de match. Au micro de RMC , il a alors balancé : « Mbappé n’est pas blessé. Un épisode de plus dans le cirque. Il y a plein de numéros dans le cirque. Ça commence avec le monsieur loyal qui arrive, le trapéziste, les clowns, le dresseur de chiens, des chevaux, celui qui fait les jongles. On a encore six mois de cirque, on est qu’au début. Je pense qu’on peut avoir deux ou trois autres numéros. Celui qui vient et qui dit je mets Mbappé titulaire à San Sebastian… oulalalala ».

« Ça devient n’importe quoi »