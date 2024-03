Enrique - Mbappé : Une «guerre d’ego» au PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Et pour cause, la star parisienne a communiqué au club son départ en fin de saison. Et depuis, une certaine gestion de son temps de jeu est opérée par Luis Enrique qui a notamment fait part d’un PSG plus fort la saison prochaine. De quoi faire jaser et laisser Jérôme Alonzo dans une incompréhension totale.

Ce vendredi soir à Louis II lors du déplacement du PSG à Monaco, Luis Enrique a pris la décision d’aligner Kylian Mbappé dans son onze de départ. Un choix différent de celui de l’entraîneur du PSG le 17 février dernier à Nantes (2-0), quelques jours après l’annonce en interne de son départ en fin de saison.

Enrique en gestion avec Mbappé et une surprenante sortie médiatique sur la saison prochaine

La semaine dernière au moment de la réception du Stade Rennais au Parc des princes, Kylian Mbappé avait été remplacé en cours de match. Une gestion du meilleur buteur de l’histoire du PSG qui interpelle, d’autant plus qu’en conférence de presse cette semaine, Luis Enrique a assuré que le PSG sera meilleur la saison prochaine et notamment en attaque. Un pique destiné à Kylian Mbappé, lui qui n’aurait pas apprécié le timing de l’annonce du Français concernant son départ comme l’a avancé L’Équipe ces derniers jours ?

Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, il jette un froid https://t.co/H5ahCI1n3y pic.twitter.com/wcAoqL1TiU — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Je ne voudrais pas que l’histoire se termine mal pour lui»