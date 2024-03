PSG : Un joueur annonce son grand projet d'avenir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 28 ans, Marco Asensio prépare déjà son après-carrière. Accompagné de Thibaut Courtois et de plusieurs stars NBA, le joueur du PSG a investi dans une agence de marketing sportif. Le but de cette entreprise, qui cherche à s'étendre à l'international, étant d'aider les sportifs, mais aussi les clubs à optimiser leurs revenus.

Arrivé au PSG l'été dernier en provenance du Real Madrid, Marco Asensio est encore loin de la fin de sa carrière. Agé de 28 ans et sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, il a encore beaucoup à montrer sur les terrains de football. Ce qui l'empêche pas de s'engager sur d'autres projets en parallèle. Une manière aussi de préparer son après-carrière.

Asensio va s'allier à Courtois et à des stars NBA

Récemment, Asensio s'est allié à Thibaut Courtois (Real Madrid), mais aussi à plusieurs stars de NBA comme Larry Nance Jr. (Pélicans) ou Joe Harris (Pistons) pour investir dans une agence de marketing sportif nommé Group 1. Porté par les hommes d'affaires Sergio Friede et Pierre Jouannin, ce projet a pour but d'aider les clubs et les sportifs à augmenter leurs revenus. L'entreprise a pour objectif de fédérer les communautés sportives d'Europe, des États-Unis, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Asie comme l'explique El Desmarque . « Group 1 a la capacité de fournir à nos clients tout ce dont ils peuvent avoir besoin pendant leur voyage. D'une salle de sport et d'un entraîneur locaux aux opportunités commerciales de marque » confie, de son côté, l'agence.

« La porte est ouverte pour en apprendre davantage »