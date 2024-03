Le patron de l’OL balance sur le PSG, il se fait rembarrer !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le propriétaire de l’OL John Textor a taclé le PSG depuis Londres. L’Américain a notamment déploré une concurrence déloyale du club parisien, et ce en pleine période de négociations des droits TV pour la Ligue 1. De son côté, Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet, et n’a clairement pas mâché ses mots à l’égard du dirigeant lyonnais.

Ce n’est pas un secret, le PSG se dirige tout droit vers un 12ème titre de champion de France, le troisième consécutif. Doté de moyens colossaux, le club parisien impose son hégémonie sur le football français depuis plus d’une décennie. Ce jeudi, le propriétaire de l’OL John Textor a d’ailleurs poussé un gros coup de gueule à ce sujet.

Textor s’attaque à la concurrence déloyale du PSG !

« Qui va s'intéresser au Championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ? Tout le monde se bat pour la deuxième place, c’est la même équipe qui l’emporte chaque année » , a déclaré le grand patron de l’OL. « Les autres clubs sont en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée. Je dis au président du PSG, Nasser (Al-Khelaïfi, ndlr) en privé et quelques fois en public : Est-ce que quelqu’un s’amuse ? Pourquoi aimes-tu ça ? » .

«Ce n’est pas la faute du Paris Saint-Germain»