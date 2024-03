PSG - Qatar : Le boss de l’OL pousse un coup de gueule retentissant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur les onze dernières saisons de Ligue 1, le PSG en a remporté neuf. Et avec onze point d'avance sur son dauphin au classement, autant dire que le club parisien est bien parti pour rapporter un nouveau trophée dans la capitale. Une domination qui ne fait pas que des heureux chez la concurrence.

Il n'y a déjà plus de suspense en Ligue 1. A onze journée de la fin du championnat, le PSG compte déjà onze points d'avance sur son dauphin Brest, qui pourrait, en plus, payer ses incroyables efforts lors du sprint final. Sauf incroyable catastrophe, le club parisien devrait mettre la main sur le douzième titre de son histoire, le dixième depuis la prise de contrôle du Qatar.

Textor vit mal la domination du PSG

Cette domination agace John Textor. Présent à Londres ce jeudi où il participait à un colloque organisé par le journal Financial Times , le propriétaire de l'OL a regretté cette situation. « Qui va s'intéresser au Championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ? » a confié le responsable lyonnais.

« Est-ce que quelqu'un s'amuse ? »