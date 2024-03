Cette très grosse annonce sur le mercato du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel actionnaire minoritaire du PSG, à hauteur de 12,5%, le fonds d'investissement Arctos est effectivement entré au capital du club parisien en compagnie de QSI, qui reste l'actionnaire majoritaire. Alastair Seaman, directeur général d'Arctos, justifie son investissement et confirme la stratégie du PSG sur le mercato.

Il y a quelques mois, le PSG publiait un communiqué pour annoncer l'entrée d'Arctos dans son capital. Pour 500M€, le fonds d'investissement a récupéré 12,5% des parts du club parisien. Une investissement qui a posé question, notamment sur l'avenir du Qatar. Mais Alastair Seaman, directeur général d'Arctos, explique les raisons qui ont poussé le fonds à entrer au capital du PSG.

Mercato : Le PSG sur le point de laisser filer le transfert de l’été https://t.co/tQ5c2FiQfx pic.twitter.com/hVAlotF6O6 — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Arctos justifie son investissement au PSG

« Ils ont dépensé 150M€ dans un nouveau centre d'entraînement qui n'aura pas d'équivalent », assure-t-il lors d'un colloque organisé pour par le Financial Times , avant de confirmer le nouveau projet du PSG sur le mercato, à savoir miser sur des jeunes français.

«L'envie d'investir pour avoir une équipe plus jeune et plus française»