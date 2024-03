PSG : Mbappé va faire une grave erreur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur le départ, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Cela ne fait désormais aucun doute, mais la question est désormais de savoir si l'attaquant français fait le bon choix. En s'appuyant sur d'autre exemple, Jérôme Rothen est persuadé que c'est une erreur.

En fin de saison, alors que son contrat arrive à échéance, Kylian Mbappé va quitter le PSG et probablement s'engager avec le Real Madrid. Un choix qui fait grandement parler, mais pour Jérôme Rothen, c'est une erreur de quitter le club de la capitale.

«Je n’ai pas le souvenir d’un départ réussi au PSG»

« Je n’ai pas le souvenir d’un départ réussi au PSG. Le cas de Kylian est différent de celui d’un Thiago Silva ou d’un Edinson Cavani, car tu voulais les mettre dehors, ou même d’un Adrien Rabiot, qui avait décidé de ne pas prolonger. Là, le club voulait le garder et il y a une frustration, un énervement de le voir prendre une décision contraire », estime l'ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

Mbappé fait une erreur ?