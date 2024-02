PSG : Un incroyable transfert est réclamé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG devrait se montrer très actif sur le mercato, notamment pour remplacer Kylian Mbappé qui devrait s'engager avec le Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, notamment Rafael Leão et surtout Victor Osimhen. Mais si le Nigérian débarque, cela pourrait engendrer le départ de Randal Kolo Muani, seulement un an après sa signature.

Comme l'été dernier, le PSG devrait se montrer actif lors du prochain mercato. Et pour cause, Kylian Mbappé va partir afin de rejoindre le Real Madrid. Dans cette optique, le club parisien a déjà identifié plusieurs pistes à l'image de celles menant à Rafael Leão et surtout Victor Osimhen. Florent Gautreau estime toutefois que cela pourrait engendrer un départ important.

«C'est plus logique d'aller chercher un numéro 9, quitte à faire partir Kolo Muani»

« La piste Victor Osimhen me paraît crédible, c'est tout à fait dans les standards du PSG. La clause est à 130 millions d'euros, contre 175 pour Rafael Leão. C'est plus logique d'aller chercher un numéro 9, plutôt qu'un joueur sur le couloir gauche, quitte à faire partir Randal Kolo Muani », explique le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC .

Bernardo Silva toujours bien décidé à rejoindre le PSG

Mais d'autres pistes sont étudiées à l'image de celle menant à Bernardo Silva, déjà suivi par le PSG l'été dernier. Comme révélé par le10sport.com, le joueur de Manchester City est d'ailleurs toujours très intéressé par un transfert vers le club de la capitale.