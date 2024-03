Départ de Mbappé : Le PSG fait une grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre du PSG en fin de saison, et la direction du club de la capitale va donc devoir sérieusement se pencher sur sa succession en attaque. Luis Enrique a fait le point à ce sujet, et l’entraîneur espagnol du PSG a passé en revue les différentes pistes en assurant qu’il aurait un effectif compétitif l’an prochain, même sans Mbappé.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe ces derniers jours et alimente à plein régime les discussions autour de l’avenir du PSG : Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat, a annoncé aux dirigeants ainsi qu’à ses coéquipiers qu’il ne prolongerait pas et partirait donc libre à l’issue de la saison. Interrogé en conférence de presse jeudi, Luis Enrique a néanmoins tenu à se montrer rassurant sur le futur du PSG malgré ce départ annoncé de Mbappé.

Neymar, Messi...Il dénonce une grave erreur du PSG ! https://t.co/c1DCQ4ez4M pic.twitter.com/ywNkDXPx0X — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Enrique discute avec Campos

« Avec Luis Campos on parle du présent et du futur de l'équipe tous les jours. Ce que je fais comme entraîneur, c'est d'essayer d'exploiter tous les joueurs présents. Ce que je recherche toujours c'est le bien de l'équipe (…) Ce qui est important pour moi c'est d'avoir la tranquillité de chercher les meilleures solutions pour l'équipe à un moment donné. C'est toujours le présent et le futur immédiat qui comptent », indique dans un premier temps l’entraîneur du PSG, avant d’être interrogé sur les différents profils évoqués pour remplacer Kylian Mbappé l’an prochain.

« Je suis convaincu que nous aurons une meilleure équipe »