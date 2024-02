Mercato : Mbappé au Real Madrid, le PSG prépare sa vengeance avec ce transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG prépare d’ores et déjà la saison à venir qui se déroulera sans Kylian Mbappé, désireux de plier bagage au terme de son contrat afin de rejoindre probablement le Real Madrid. Pour la défense, Leny Yoro figure notamment sur la short-list des Parisiens, qui pourraient retrouver les Merengue dans ce dossier, mais le crack du LOSC aurait déjà une idée de son avenir.

C’est donc sans Kylian Mbappé que le PSG entamera la saison prochaine, l’international français ayant décidé de quitter la capitale à la fin de son contrat. Le Real Madrid est plus que jamais en pole pour s’attacher ses services, après plusieurs tentatives infructueuses par la passé. Une absence de marque à combler pour le PSG, qui prévoit de nouveau un mercato agité, et pas uniquement en attaque. Le10Sport.com vous a révélé cet hiver qu’une offensive était d’ores et déjà programmée pour Leny Yoro, qui a la cote sur le marché des transferts.

Le Real Madrid battu pour Leny Yoro ?

Manchester City, Manchester United et Liverpool sont notamment sur les rangs en Angleterre, tandis que le Real Madrid lorgne également la pépite du LOSC. Une menace sérieuse pour le PSG qui semble néanmoins tenir la corde pour boucler le dossier comme l’explique Jonathan Johnson.

« Il souhaite également rejoindre le PSG