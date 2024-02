Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour renforcer le secteur défensif, le PSG vise en priorité Leny Yoro (LOSC), une piste déjà évoquée durant l’hiver comme vous l’a révélé le10sport.com. La direction parisienne surveillerait également un autre profil en Premier League avec Levi Colwill (Chelsea), un joueur qui pourrait faire l’objet d’une offensive à l’avenir.

« Si tout se passe bien, la saison prochaine, on aura une équipe bien meilleure que cette année, à tous points de vue, offensivement, défensivement, tactiquement... Je n'ai aucun doute là-dessus. » Luis Enrique a annoncé la couleur ce jeudi en conférence de presse concernant l’avenir du PSG, alors que le départ de Kylian Mbappé est désormais acté. Du lourd est attendu en attaque pour remplacer l’attaquant français, mais également aux autres postes, et notamment en défense. Une piste en Premier League serait notamment à l’étude au PSG.

Levi Colwill plaît au PSG

Le nom de Levi Colwill (20 ans) a en effet été cité dernièrement, alors que le joueur est engagé avec Chelsea jusqu’en juin 2029. Un intérêt bien réel selon Jonathan Johnson, mais pas forcément pour tout de suite. « Le PSG pourrait jouer à un long jeu pour l'avoir. C’est un joueur que le PSG a désigné comme une option potentielle, mais il est probablement davantage une alternative aujourd’hui à leur priorité, Leny Yoro », a fait savoir le journaliste sur CaughtOffside .

Une piste pour les années à venir ?