Adil Rami - Danse avec les stars : Après le clash, elle témoigne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, l’émission "Danse avec les stars" avait été marquée par un clash entre la chanteuse Natasha St-Pier et l’humoriste Inès Reg. Mais cette année, l’ambiance était bien différente selon Ana Riera, qui accompagnait l’ancien joueur de l’OM Adil Rami lors de la 14e saison du programme de TF1.

Plusieurs figures du monde du sport étaient au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars" sur TF1, avec les participations du journaliste Nelson Monfort, du multiple médaillé olympique de natation Florent Manaudou et des deux champions du monde de football Frank Leboeuf (1998) et Adil Rami (2018). Un excellent cru puisque les téléspectateurs ont été captivés par cette nouvelle édition, un enthousiasme partagé en coulisse.

Une saison moins mouvementée en coulisse

Au fil des semaines, les participants de cette saison de DALS ont affirmé que l’ambiance était au rendez-vous dans les coulisses du programme, de quoi contraster avec l’année précédente, alors que des tensions avaient éclaté entre la chanteuse Natasha St-Pier et l’humoriste Inès Reg. Partenaire d’Adil Rami dans l’émission, Ana Riera, qui accompagnait Roman Doduik en 2024, reconnaît que l’atmosphère était plus saine cette année.

« L’ambiance en coulisses était meilleure que la saison dernière »

« L’ambiance en coulisses était meilleure que la saison dernière, reconnaît Ana Riera, interrogée par Télé-Loisirs. Tout le monde se soutenait, tout le monde était content les uns pour les autres. Il n'y avait pas trop de rivalité, on rigolait trop tous ensemble. Après en termes de niveau et de motivation, il y avait vraiment un meilleur niveau et une meilleure motivation que l'année dernière. »