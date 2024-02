PSG : Luis Enrique lance un gros défi !

Benjamin Labrousse

Mardi prochain, le PSG affronte la Real Sociedad lors du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une période charnière, et surtout cruciale de la saison du club parisien. Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a d’ailleurs tenu à faire passer un message à ses joueurs.

Le mois de mars est parfois synonyme de grande désillusion pour le PSG. Ces deux dernières années, le club de la capitale a été éliminé en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, assombrissant la fin de saison à Paris. Doté d’une avance confortable en tête de la Ligue 1, mais également bien engagé en C1 après la victoire au match aller des 8èmes de finale face à la Real Sociedad (2-0, le 14 février dernier), le PSG aborde son sprint final dans de bonnes conditions.

Luis Enrique donne son feu vert au PSG ! https://t.co/AKHUi2B7XI pic.twitter.com/Hjt775zP5s — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

« On rentre dans une période difficile »

Néanmoins, Luis Enrique se veut lucide. L’entraîneur du PSG sait que son équipe rentre dans la période la plus importante de la saison. « On rentre dans une période difficile, la meilleure période de la saison, celle où on joue pour des titres. C'est une sensation qui fait plaisir, mais il faut finir le travail sur les trois derniers mois » , a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par RMC .

« On doit rester fidèle à notre idée de jeu »