Lamine Yamal - Zidane : Thierry Henry hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a été tenu en échec sur sa pelouse par l’Inter Milan en demi-finale aller de la Ligue des Champions (3-3). Malgré ce résultat décevant, la performance de Lamine Yamal, 17 ans, a bluffé les observateurs. A commencer par Thierry Henry, halluciné de voir un talent encore plus précoce que Lionel Messi ou encore que Zinédine Zidane.

Sacré champion d’Europe en étant un élément majeur de l’Espagne durant l’été 2024, Lamine Yamal n’en finit plus d’impressionner. Ce mercredi, l’ailier droit du FC Barcelone a terrorisé la défense de l’Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions. Auteur de la réduction du score pour les siens, Yamal n’a cessé de martyriser les défenseurs des Nerazzurri.

« Et puis Lamine Yamal arrive »

Consultant pour l’émission CBS Sports Golazo, Thierry Henry n’a pas manqué de saluer la prestation exceptionnelle du joueur seulement âgé de 17 ans, évoquant au passage certaines légendes. « Ce qui m'étonne toujours dans le football, c'est qu'on se dit toujours qu'il est impossible que quelqu'un soit meilleur, ou puisse être meilleur, ou semble meilleur que Ronaldo et Messi, et à mon époque Pelé et Maradona, Zidane, R9 ou autre. Et puis Lamine Yamal arrive », a lâché l’ancienne gloire d’Arsenal.

« C'est tout simplement anormal »

Lamine Yamal, une vedette mondiale à seulement 17 ans ? Tout à fait selon Thierry Henry, qui semblait véritablement sous le choc à l’issue de la rencontre. « C'est tout simplement fou ce qu'il fait. C'est tout simplement anormal », a ajouté le champion du monde 1998.