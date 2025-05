Une star au PSG, du jamais-vu depuis Mbappé

Alexis Brunet

Cette saison, Ousmane Dembélé est l’homme fort du PSG. Le Français a déjà inscrit 33 buts et il a d’ailleurs permis à son équipe de remporter la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal (0-1). Signe de son nouveau statut, l’ailier a déclenché une véritable cohue lors de sa sortie du stade mardi soir. Un genre de scène que l’on n’avait plus vu à Paris depuis Kylian Mbappé.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG dispute les demi-finales de la Ligue des champions. Contrairement à la saison dernière où le club de la capitale avait perdu le match aller 1-0 contre Dortmund, cette fois ce sont les Parisiens qui se sont imposés contre Arsenal, et sur le même score, grâce à Ousmane Dembélé.

Dembélé quitte le stade et crée la cohue

Principal atout offensif du PSG cette saison, Ousmane Dembélé a donc encore une fois trouvé la faille contre Arsenal. L’ailier réalise la meilleure saison de sa carrière et il devient un candidat légitime au Ballon d’Or. Selon les informations de RMC Sport, le Français se fait d’ailleurs charrier à ce sujet par le vestiaire du club de la capitale. Le champion du monde gagné en popularité, comme l’atteste la cohue qui s’est créée à sa sortie du stade mardi soir. Les journalistes et influenceurs se sont précipités sur lui, ce qui rappelle au passage des scènes que l’on ne voyait plus au club de la capitale depuis le départ de Kylian Mbappé.

Le match retour avec ou sans Dembélé ?

Mais mardi soir, Ousmane Dembélé n’a pas marqué le match que grâce à son but et son aura après la rencontre. Malheureusement pour le club de la capitale, le Français a également fait parler de lui pour sa blessure. L'attaquant a dû laisser sa place à Bradley Barcola à la 70ème minute, après s’être mis au sol. Finalement, selon les informations de L’Équipe, cela serait moins grave que prévu et certaines sources internes au champion de France affirment que l’ancien Barcelonais devrait bien être présent mercredi prochain pour le match retour.