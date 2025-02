PSG : Mbappé, Neymar… Une vengeance est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Interdit de recrutement par la DNCG, l'OL s'est appuyé sur les nombreuses passerelles créées par la multipropriété pour faire venir Thiago Almada. Certains y voient un moyen de détourner la loi et n'ont pas hésité à porter des réclamations devant la Ligue de Football Professionnel. Dans un entretien à la presse espagnole, Textor règle ses comptes.

L’OL a beau avoir été sanctionné par la DNCG, il est parvenu à se renforcer cet hiver en faisant venir Thiago Almada en provenance de Botafogo, propriété de John Textor. C’est un fait la multipropriété permet à l’homme d’affaires américain de détourner les règles, tout en évitant les sanctions. Ces dernières semaines, plusieurs présidents de Ligue 1 ont porté réclamation, mais la commission juridique a fini par valider ce prêt gratuit.

Textor dénonce un complot ?

Dans les colonnes d’As, Textor pointe du doigt l’énorme influence de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. « Ce sont ces mêmes clubs, très proches de Nasser et du PSG, qui protestent. Ils n'ont pas déposé une seule protestation concernant les subventions illégales qui financent de nombreux joueurs, mais ils se sont plaints du prêt de Thiago Almada. Ils ne se sont pas plaints du nombre de joueurs que le PSG est capable de recruter, du fait qu'il dépense 200 millions pour avoir Neymar, Messi et Mbappé, en plus d'une liste interminable de footballeurs. Aucun des clubs qui se sont plaints d'Almada n'a protesté contre ce que fait le PSG » a confié le propriétaire de l’OL.

Textor veut dénoncer le modèle du Qatar

Textor compte bien dénoncer les agissements du PSG, accusé de fausser la concurrence. « Ils sont au sommet du championnat, leurs revenus ont été multipliés par huit et ils dominent la ligue. Ils ont faussé la concurrence, donc je n'ai pas amené ces lois en Europe, ces lois étaient déjà en vigueur en Europe, et si la DNCG veut me dire que je dois respecter les processus français ou européens, je demanderais à la DNCG de respecter ces mêmes lois et processus européens et de ne pas permettre à un club d'enfreindre la loi alors que tous les autres clubs doivent suivre la loi » a-t-il lâché ce vendredi.