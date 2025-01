OL : Textor fait tomber une tête, un grand retour est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur la sellette ces derniers jours, Pierre Sage n’est plus l’entraîneur de l’OL. John Textor a décidé de se séparer du technicien français, nommé en décembre 2023. Le président des Gones sait déjà par qui il veut le remplacer, puisqu’il est en contact avec Paulo Fonseca depuis une dizaine de jours, ancien entraîneur du LOSC.

Après l’avoir choisi pour remplacer Fabio Grosso il y a un peu plus d’un an, John Textor a décidé de se séparer de Pierre Sage. D’après les informations de L’Équipe, le technicien français âgé de 45 ans a été démis de ses fonctions ce lundi et n’est plus l’entraîneur de l’OL.

Ferguson à l'OM ? Le jeune buteur de Brighton hésite… Marseille pourrait bientôt vibrer au rythme de ses buts ! ⚽

➡️ https://t.co/1TuU6TSLni pic.twitter.com/Ui1Dq5F2u0 — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

Fonseca devrait succéder à Sage

Pierre Sage paie l’élimination en 16es de finale de la Coupe de France face à Bourgoin (N3, 2-2, 2-4 aux t.a.b.) et une série de cinq matchs sans victoires toutes compétitions confondues. Pour le remplacer, John Textor a déjà une petite idée puisque comme indiqué par L'Équipe, il est en contact avec Paulo Fonseca depuis maintenant une dizaine de jours.

Un retour en L1 après une expérience ratée à Milan

Parti du LOSC en fin de saison dernière, le technicien portugais avait choisi de rejoindre l’AC Milan, malgré un intérêt de l’OM. Une expérience qui ne s’est pas très bien passée puisqu’il a été écarté le 30 décembre dernier. John Textor a également sondé Luis Castro, mais c’est bien Paulo Fonseca qui semble le grand favori pour devenir le prochain entraîneur de l’OL. Il pourrait être nommé dans les prochaines heures.