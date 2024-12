Officiel : Priorité de l'OM, il se fait virer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé comme la grande priorité de l'OM en fin de saison dernière, avant l'arrivée de Roberto De Zerbi, Paulo Fonseca avait finalement décidé de rejoindre l'AC Milan où il succédait à Stefano Pioli. Cependant, le technicien portugais n'aura finalement tenu que quelques mois sur le banc du club italien qui vient d'officialiser son licenciement.

Après une saison plus qu'agitée, l'OM s'était mis en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, dont l'objectif était d'assurer un intérim de quelques mois. Par conséquent, le club phocéen a rapidement dressé une liste de coachs susceptibles de s'asseoir sur son banc. Et alors que c'est Roberto De Zerbi qui a été choisi, avant cela, la priorité de l'OM se nommait Paulo Fonseca, comme révélé par le10sport.com. Ce dernier, en fin de contrat avec le LOSC, avait finalement opté pour l'AC Milan.

Fonseca viré par l'AC Milan !

Un choix qui semblait logique sur le papier compte tenu du fait que l'AC Milan disputait la Ligue des champions. Mais finalement, cela s'est très mal passé pour Paulo Fonseca. Auteur d'un début de saison plus que compliqué, le technicien portugais a été démis de ses fonctions après le nul contre l'AS Roma lundi soir (1-1). « Oui, j'ai quitté Milan. C'est la vie, je suis conscient d'avoir fait tout ce que je pouvais », reconnaissait-il après le match à la sortie du stade. Par le biais d'un communiqué, le club a même rendu sa décision officielle : « L'AC Milan annonce que Paulo Fonseca a été relevé de ses fonctions d'entraîneur principal de l'équipe première masculine. Le club remercie Paulo pour son grand professionnalisme et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

Conceiçao, le favori pour le remplacer ?

Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu, mais plusieurs médias italiens ont affiché Sergio Conceiçao en Une ce mardi matin. Libre de tout contrat, et déjà en concurrence avec Paulo Fonseca l'été dernier pour prendre le poste d'entraîneur de l'AC Milan, l'ancien coach du FC Porto devrait cette fois-ci être l'heureux élu.