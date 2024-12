Catastrophe pour une star, le PSG va en profiter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs indésirables, le PSG cherche une porte de sortie à Randal Kolo Muani qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Et cela tombe bien, malgré une première partie de saison plus que délicate, l'attaquant parisien ne manque pas d'options sur le mercato. La blessure de Bukayo Saka pourrait d'ailleurs avoir des conséquences.

A quelques heures de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG aura une ambition claire, à savoir dégraisser son effectif en se séparant de certains joueurs indésirables. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et qui sera naturellement poussé au départ.

Un champion d'Europe se fixe un cap à Paris ! Ce choix pourrait bouleverser la dynamique du PSG… ⚽ https://t.co/Fh8ZTnxPVO — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 30, 2024

La blessure de Saka fait les affaires du PSG

Et selon les informations de Caught Offside, la blessure de Bukayo Saka pourrait bien rendre service au PSG dans ce dossier. Absent au minimum pour deux mois, l'ailier anglais va faire défaut à Arsenal qui cherchera donc un joueur pour compenser son absence. Les Gunners ont donc ouvert le dossier Randal Kolo Muani.

Kolo Muani, l'impressionnante liste de prétendants

Cependant, il faudra faire face à une énorme concurrence dans ce dossier. En plus d'Arsenal, Newcastle United, West Ham United et Manchester United, ainsi que par la Juventus et Naples en Italien ou encore le RB Leipzig et le Borussia Dortmund en Allemagne sont dans le coup.