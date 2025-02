Mercato : L’OM a signé «le nouveau Neymar»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'OM, Luis Henrique n'a pas le palmarès de Ronaldo Nazario ou même de Neymar. Pourtant, certains au Brésil n'ont pas hésité à le comparer à ces deux légendes. Au cours d'un entretien accordé à la presse espagnole, l'attaquant marseillais de 23 ans s'est dit honoré par ces hommages.

Il y a eu un avant et un après Botafogo pour Luis Henrique. Prêté au Brésil durant un an et de retour à l’OM en décembre 2023, l’attaquant de 23 ans a gagné en assurance, mais aussi en efficacité. Que ce soit sous les ordres de Jean-Louis Gasset ou de Roberto de Zerbi, Luis Henrique a conservé sa place de titulaire, ce qui témoigne de son influence.

Luis Henrique comparé à Neymar

Malgré son prêt mitigé, certains au Brésil n’ont pas hésité à le comparer à Neymar. Au cours d’un entretien accordé à Marca, Luis Henrique s’est prononcé sur ce rapprochement.

« Chacun a sa propre histoire »

« Les comparaisons avec Neymar ? Oui, je sais... tout comme avec Ronaldo, je suis très heureux d'avoir été comparé à ces grands joueurs. C'est sympa d'être comparé, mais chacun a sa propre histoire et j'en suis très heureux. Maintenant, je veux me faire un nom, faire ma carrière et atteindre le niveau que je veux atteindre parce que c'est très difficile » a confié le joueur de l’OM.