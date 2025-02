Neymar - PSG : L'accord passé totalement inaperçu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pendant des années, l'opérateur russe de paris en ligne FONBET a travaillé avec les plus grandes équipes européennes comme le Milan AC, le Real Madrid et le PSG. Le club parisien avait mis à ce partenariat en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Une décision passée totalement inaperçue au grand dam d'Alina Yakirevich, ancienne directeur marketing.

Pendant trois ans, Fonbet a été l’un des partenaires privilégiés du PSG. Pourtant, cet accord n’avait pas fait grand bruit à l’époque. « Tout le monde ne sait pas que Fonbet était sponsor de ces clubs » a confié Alina Yakirevich, ancienne directrice marketing de l’opérateur russe. En plus du PSG, Fonbet avait conclu des deals avec le Milan AC, mais aussi avec le Real Madrid.

Fonbet revient sur son association

« Fonbet et le Real Madrid, nous avions des publicités sur les panneaux, mais nous n'avons pas réussi à impliquer les supporters de manière significative » a confié Yakirevich. Au PSG, l’entente n’était pas idéale avec la direction du PSG. Pourtant, le club ne manquait pas de stars avec Lionel Messi et Neymar. « Le PSG n'a travaillé que l'année où il a réuni toutes les stars. Je pense que nous n'avons pas suffisamment travaillé sur le sujet et que les clubs n'ont pas pris beaucoup d'initiatives. Nous avions la possibilité de tourner, mais ils n'ont pas dit à l'avance à qui ils allaient confier le tournage » a-t-elle confié dans des propos rapportés par Sports.ru

Les regrets de l'opérateur

D’ailleurs, Fonbet aurait rêvé de travailler avec ces deux stars : « Peut-être que s'il y avait eu, comme aujourd'hui, des années d'IA, nous aurions pu faire des publicités avec Messi - cela aurait été impressionnant. Ou avec Neymar (…) Pour les tournages, Je ne pense pas qu'ils nous auraient donné Neymar. En revanche, il aurait été intéressant de tourner avec d'autres joueurs ». L’opérateur russe n’a pas eu cette chance puisque le deal a cessé en 2022 après l’invasion russe en Ukraine.