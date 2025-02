Nouvelle star au PSG : Il annonce du lourd

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG s’est sérieusement renforcé en annonçant la venue de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples contre un chèque de 70M€. Petit à petit, le Géorgien monte en puissance et il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la très large victoire de Paris face à Brest ce mercredi soir (7-0). Après la rencontre, l’ancien Napolitain a affiché ses ambitions : il veut gagner la Ligue des champions avec sa nouvelle équipe.

Le PSG n’a pas chamboulé son effectif cet hiver, du moins au niveau des arrivées. Le club de la capitale n’a fait venir que Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Ce dernier vient apporter un peu de concurrence à Bradley Barcola qui a eu quelques périodes de moins bien lors de la première partie de saison.

Kvaratskhelia brille face à Brest

Ce mercredi soir, le PSG et Khvicha Kvaratskhelia étaient de sortie en Ligue des champions. Les Parisiens défiaient Brest en barrage retour de C1 et ils n’ont pas fait dans la dentelle. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 7-0, avec notamment un but et une passe décisive du Géorgien.

Kvaratskhelia veut gagner la C1 avec le PSG

Après la rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a été invité par Canal+ à livrer son ressenti sur la performance de son équipe. Le Géorgien en a profité pour afficher ses ambitions très élevées avec le PSG : gagner la Ligue des champions tout simplement. « Il fallait continuer à gagner, ce n'est pas facile de gagner 7-0. Je suis très heureux, assez impressionné de notre collectif. Est-ce qu'on peut gagner la C1 ? C'est notre objectif, on va tout faire pour. »