«Je viens», Zidane dit oui à une proposition

Entre Jamel Debbouze et Zinédine Zidane, c'est une longue histoire qui a débuté dans les années 90. Après avoir été témoin de ses débuts à Cannes, puis à Bordeaux, le comédien a vibré lors du Mondial 1998 avec une finale en apothéose. Preuve de leur amitié, le champion du monde avait accepté de rejoindre Debbouze sur scène.

Lors d’un entretien accordé au média Le Carré, Jamel Debbouze est revenu sur les origines de son amitié avec Zinédine Zidane. Une admiration qui ne date pas de la Coupe du monde 1998. Le comédien a révélé qu’il avait observé l’ancien international français au moment de ses débuts en France, à Cannes, puis aux Girondins de Bordeaux. Par la suite, les deux hommes ont eu l’occasion de se connaître et de nouer des liens, qui demeurent intacts malgré les années. Comme indiqué par Debbouze, Zidane lui avait même fait l’honneur de se rendre à l'un de ses spectacles et de monter sur scène.

« C’est quelqu’un qui nous a fait rêver. On a explosé un peu au même moment. J’étais parti le voir à Cannes, à Bordeaux. Et ensuite, il devient ton idole quand il plante son doublé. Je me retrouve sur une émission de TV, il voit ma fascination. Et je sens qu’il m’aime bien. Je jouais mon spectacle et il me dit : « tu me dis, je viens, je viens ». Il est venu au Zénith, je l’ai fait monter sur scène, et on ne s’est plus quittés » a confié Debbouze.

Désormais, l’acteur veut le mieux pour Zidane. Alors que le public attend son avènement au poste d’entraîneur de l’équipe de France, Debbouze n’a pas masqué son anxiété. Car selon lui, il ne sera pas chose aisée de succéder à Didier Deschamps, l’un des plus beaux palmarès du football tricolore. « Zizou est un fantasme. Il va être attendu, mais c’est un grand compétiteur. On a vu qu’au Real Madrid, il a fait le job. L’ami, le frère que je suis l’accompagnerai. Je me demande si un fantasme ne doit pas rester un fantasme » a-t-il déclaré.